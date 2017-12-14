Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии трёх лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн, который оформил дубль в игре против «Ванкувер Кэнакс» (7:1).

Бывший голкипер «Ак Барса» Нильссон пропустил шайбу после броска из средней зоны

Второй звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Детройт Ред Уингз» (3:2). Кроме того, форвард сделал голевую передачу.

Тройку замкнул голкипер «Даллас Старз» Кари Лехтонен, который отразил 32 броска в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).