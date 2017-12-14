Витолиньш: хотим проверить Каблукова и Кетова на уровне сборной России

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от стартового матча российском команды со Швецией, который начнётся сегодня в 19:30 мск.

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

«От шведов ждём активной и мобильной игры. Они так всегда играли, мы видели это на прошлом этапе Евротура. Надо быть готовым к этому. Да, на прошлом этапе сборная России действительно очень медленно начинала турнир, так что сейчас посмотрим видео и ещё раз всё проанализируем. Шведы будут играть в давление, но у нас тоже хорошая атака, так что я ожидаю зрелищного матча. У сборной России молодая команда, которая рвётся в бой. Что касается Каблукова и Кетова, то мы хотим проверить ребят на таком уровне. Надо посмотреть, как ребята могут убивать меньшинство, остаться в нужный момент в обороне. По Григоренко могу подтвердить, что нам он нужен именно как крайний нападающий. На этой позиции он чувствует себя раскованно и больше думает об атаке», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.