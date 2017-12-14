Войтек Вольски вернулся в магнитогорский «Металлург»

В результате обмена между «Металлургом» и «Куньлунь Ред Стар» в Магнитогорск возвращается нападающий Войтек Вольски, а в Китай отправится защитник Ник Шаус, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, в прошлом сезоне Вольски выступал за «Магнитку», но покинул клуб после тяжелейшей травмы.



31-летний Вольски в нынешнем сезоне набрал 28 (7+21) очков в 32 играх при показателе полезности "-1". 31-летний Шаус в 37 матчах отметился 12 (3+9) очками при показателе полезности «0».



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