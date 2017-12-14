Нэслунд: Россия обыграет Швецию на КПК и займёт первое место

Член «Тройного золотого клуба», бывший нападающий сборной Швеции Матс Нэслунд поделился ожиданиями от матча между Россией и Швецией.

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«Кубок Первого канала в этом году очень интересный турнир, связано это в первую очередь с Олимпийскими играми. Многие игроки, которые выступают в Москве, поедут в Южную Корею. Турнир будет хорошим, а Россия — фаворит. Сборной Швеции предстоит тяжёлый матч с Россией сегодня. Надеюсь, на Кубке Первого канала мы займём второе место после России. Сегодня выиграют русские, но, надеюсь, игра будет равной.

У сборной Швеции интересная команда. Многие ребята давным-давно не играли за сборную и сейчас вернулись. У нас будет неплохая команда на Олимпиаде», — сказал Нэслунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Матсом Нэслундом читайте в ближайшее время.