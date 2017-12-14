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Хоккей. Россия — Швеция. LIVE.
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19:30 Мск
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Прямая трансляция матча Кубка Первого канала по хоккею Россия — Швеция

Хоккей

Мужская сборная Россия по хоккею стартует на Кубке Первого канала в рамках Еврохоккейтура матчем со сборной Швецией. Команды делят между собой второе место в общем зачёте Евротура, набрав по шесть очков после трёх туров. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.

Видеотрансляцию матча Кубка Первого канала между Россией и Швецией можно посмотреть на «Чемпионате».

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