Нападающий Крис Нил, 15 сезонов игравший за «Оттаву», завершил карьеру

Нападающий Крис Нил, всю карьеру выступавший за «Оттава Сенаторз», но не получивший предложения о новом контракте, решил завершить карьеру.



Крис Нил провёл в канадском клубе 15 сезонов, сыграв более чем в 1000 матчей. После окончания сезона 37-летний хоккеист получил статус свободного агента, поскольку клуб отказался продлевать с ним контракт, но не сумел подыскать себе новую команду.



«Я принял решение завершить карьеру и начать новый этап в жизни. Хочу поблагодарить этот потрясающий город, который могу назвать домом», – заявил Нил.

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