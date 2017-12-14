Фазель — об ОИ-2018: в России важна национальная гордость, не рад решению МОК

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о запрете российской символики на ОИ-2018.



«Новой информации о допинге в российском хоккее у меня нет. Сейчас мы должны все вместе сесть за стол переговоров, обсудить случившееся. Нам также требуется окончательное решение Федерации хоккея России и ОКР по поводу того, будет ли женская команда России участвовать в Играх-2018. Что касается ИИХФ, то, думаю, мы примем решение по этому вопросу в следующий понедельник.



Если говорить о решении МОК запретить российскую символику на Играх, то я всегда был против коллективного наказания и за то, чтобы чистые спортсмены имели возможность выступать. Хоккей был чист, особенно в мужских соревнованиях. Прекрасно осознаю чувства атлетов и болельщиков. В России особое значение имеет национальная гордость, и сейчас, когда страна находится под большим политическим давлением, что перешло и на спорт, это особенно чувствуется. Решение выступать без гимна и флага не способствует единению людей. Очень рад, что, несмотря на всё это, спортсмены приняли решение ехать в Корею и выступить там, потому что это очень важно для спорта. У нас есть желание, чтобы политика не касалась Олимпийских игр.



Конечно, я не рад этому решению МОК, но оно было принято, и нам с ним жить. Теперь моя задача и задача федерации заключается в том, чтобы сделать последствия от него наименее разрушающими и продолжить конструктивную работу не только с Россией, но и со всеми другими странами. Признаюсь, я приятно удивлён тем, как в хоккейной семье поддерживают обе российские сборные — и мужскую, и женскую. Поддержка идёт в том числе от канадцев и американцев — это очень хороший знак, знак солидарности в нашем виде спорта», — сказал Фазель в эфире передачи «Все на Матч».

Теперь хоккеисты обязаны выиграть золото Олимпиады Владимир Путин разрешил, а они больше всех хотели поехать в Корею.