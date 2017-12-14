«Оттава» не будет менять тренера, несмотря на 29-е место в лиге

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион поддержал главного тренера команды Ги Буше.



«Мы рассчитывали совсем на другой результат. Значит, мы потеряли все шансы? Нет. Собираемся ли мы идти на обмен? Нет. Те, кто знает меня, тренерский штаб, игроков, понимают, что мы будем биться. Конечно, сейчас всем нам не до веселья, но, обещаю, мы не сдадимся.



Наша команда находила выход из более сложных ситуаций. Я по-прежнему верю в нее. С чего начать? Начнем с того, что никаких тренерских перестановок не будет. Ги отлично провел прошлый сезон. Нам не хватило одной шайбы, чтобы выйти в финал Кубка Стэнли. Он остается. Теперь надо оценить ситуацию.



Мы должны понять, что пошло не так в этом сезоне. Всем хотелось бы найти простое решение, но хоккей — очень сложная игра. На бумаге у нас отличный состав, но еще ни разу Кубок Стэнли не вручался команде просто за громкие имена», – цитирует Дориона официальный сайт лиги.

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