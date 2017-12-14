Гавриков: Нестеров обещал кистевому броску научить, может, Канаде забью

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над шведами (3:1) в первом матче на Кубке Первого канала.



«Хорошо играли, готовились к сопернику, вовремя забили. Хорошо сыграл наш вратарь, всё в совокупности дало такой результат. Шведы, в принципе, ничем не удивили, представляли, как они будут играть. Понятное дело, у них состав хороший, могли где-то на индивидуальном мастерстве сыграть. Херсли, кажется, все секреты про нас рассказал. Правда, не помогло. Может, по-русски говорил и не так объяснил? Почему не забил? Нестеров сказал, что научит меня кистевому, надо подойти к нему завтра на тренировке. Посмотрим, забью ли Канаде, время покажет, но это не точно», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Реванш взят! Россия додавила Швецию на Кубке Первого канала Команда Олега Знарка отомстила сопернику за прошлогоднее поражение.