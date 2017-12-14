Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Гавриков: Нестеров обещал кистевому броску научить, может, Канаде забью

Хоккей

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу над шведами (3:1) в первом матче на Кубке Первого канала.

«Хорошо играли, готовились к сопернику, вовремя забили. Хорошо сыграл наш вратарь, всё в совокупности дало такой результат. Шведы, в принципе, ничем не удивили, представляли, как они будут играть. Понятное дело, у них состав хороший, могли где-то на индивидуальном мастерстве сыграть. Херсли, кажется, все секреты про нас рассказал. Правда, не помогло. Может, по-русски говорил и не так объяснил? Почему не забил? Нестеров сказал, что научит меня кистевому, надо подойти к нему завтра на тренировке. Посмотрим, забью ли Канаде, время покажет, но это не точно», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Реванш взят! Россия додавила Швецию на Кубке Первого канала
Команда Олега Знарка отомстила сопернику за прошлогоднее поражение.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент