Д. Лундквист: никогда не сталкивался с таким судейством, как в игре с Россией!

Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист высказал резкое недовольство работой арбитров в матче с командой России на Кубке Первого канала (1:3).



«Тренерский штаб говорил нам, что они будут очень избирательны в решениях. Но, если честно, я никогда не сталкивался с подобным судейством! Оставалось только быстро приспособиться, но сделать это сразу нереально», — передает слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Реванш взят! Россия додавила Швецию на Кубке Первого канала Команда Олега Знарка отомстила сопернику за прошлогоднее поражение.