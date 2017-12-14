Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Д. Лундквист: никогда не сталкивался с таким судейством, как в игре с Россией!

Хоккей

Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист высказал резкое недовольство работой арбитров в матче с командой России на Кубке Первого канала (1:3).

«Тренерский штаб говорил нам, что они будут очень избирательны в решениях. Но, если честно, я никогда не сталкивался с подобным судейством! Оставалось только быстро приспособиться, но сделать это сразу нереально», — передает слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Реванш взят! Россия додавила Швецию на Кубке Первого канала
Команда Олега Знарка отомстила сопернику за прошлогоднее поражение.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент