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«Нэшвилл» крупно и всухую победил «Эдмонтон», Сарос сделал 46 сейвов

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» всухую обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче забили Понтус Оберг (23-я минута), Кевин Фиала (29), Кайл Туррис (35) и Роман Йози (38). Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отразил все 46 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 6 секунд, нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл 13 минут 6 секунд.

Эта победа стала для «Предаторз» пятой в последних шести играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0 : 4
0:0, 0:4, 0:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Оберг (Экхольм, Ернкрок) – 22:56 (5x5), 0:2 – Фиала (Экхольм, Туррис) – 28:16 (5x4), 0:3 – Туррис (Смит) – 34:49 (5x5), 0:4 – Йози (Форсберг, Суббэн) – 37:25 (5x3)
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