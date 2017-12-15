«Нэшвилл» крупно и всухую победил «Эдмонтон», Сарос сделал 46 сейвов

«Нэшвилл Предаторз» всухую обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в этом матче забили Понтус Оберг (23-я минута), Кевин Фиала (29), Кайл Туррис (35) и Роман Йози (38). Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отразил все 46 бросков по своим воротам, оформив «сухарь». Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 6 секунд, нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл 13 минут 6 секунд.

Эта победа стала для «Предаторз» пятой в последних шести играх.