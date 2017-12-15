Кучеров обогнал Стэмкоса и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной Койотс», который завершился со счётом 4:1.



Россиянин обогнал своего партнёра по команде Стивена Стэмкоса и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 44 (22+22) балла за результативность в 31 матче. У Стэмкоса, который также отметился голевой передачей, теперь 43 (12+31) очка в 31 игре.

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Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».