«Вегас» побил рекорд НХЛ, установленный «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1926 году

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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После этой победы на счету «Вегаса» стало 20 побед в 31 матче. Таким образом, клуб установил рекорд лиги для команды, проводящей первый сезон в НХЛ по количеству игр, затраченных на достижение 20 побед, Прежний рекорд принадлежал «Нью-Йорк Рейнджерс» (20 побед в 35 матчах, сезон-1926/27).

«Вегас» идёт на четвёртом месте в Западной конференции.

Фото топ-3 можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations.