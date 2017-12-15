Стали известны три звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня.

События дня НХЛ. Овечкин валит Хару, Кучеров набирает очки «Бостон» стал одним из «клиентов» Овечкина и компании.

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Дшош Бэйли, оформивший первый хет-трик в карьере в поединке с «Коламбус Блю Джекетс» (4:6).

Второй звездой признан голкипер «Миннесота Уайлд» Алекс Стэлок, отразивший 28 бросков «Торонто Мэйпл Лифс» и записавший на свой счёт «сухарь».

Вратарь Сарос установил рекорд «Нэшвилла» за 20-летнюю историю клуба

Лучшим игроком дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, отыгравший на ноль в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) и установивший рекорд клуба по количеству отражённых бросков в игре без пропущенных шайб (46 сейвов).