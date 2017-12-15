Тренер сборной России (U18) — о 0:5 от США: уступили сопернику в характере

Главный тренер сборной России (U18) Александр Зыбин прокомментировал поражение от США (0:5) в полуфинале Мирового кубка вызова.

Российские юниоры проиграли американцам в полуфинале Мирового кубка вызова

«У России был отличный шанс в начале матча, когда играли в большинстве пять на три, но ребята перекладывали ответственность друг на друга. Из-за этого не получилось точных передач, часто шайба не находила адресата при быстром накате игроков соперника. Не нашлось человека, который взял бы на себя роль лидера в ответственных для команды моментах.



Могли во втором периоде переломить ход встречи. При счёте 2:0 у команды было два очень хороших момента, но ребята не до конца их выжали. В третьем периоде были неплохие эпизоды, команда их не реализовала, в итоге под занавес встречи пропустили необязательный третий гол, который повлиял на окончательный результат.



Отчасти уступили в характере. Отдельные хоккеисты не показали ту игру, на которую рассчитывали в сборной. По ходу сделали ряд перестановок, пытались вытащить матч, но всё же сказалось то, что команда соперника была постарше и поопытнее.



В заключительном матче против Чехии важно строже сыграть в обороне. Подумаем, кто достоин сыграть в предстоящей встрече, сделаем перестановки и будем биться за победу», — приводит слова Зыбина официальный сайт ФХР.