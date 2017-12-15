Гомоляко: жаловаться на судейство на уровне Евротура – удел слабых

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко отметил, что сборная России во вчерашнем матче Кубка Первого канала с командой Швеции сумела побороть в себе волнение и найти свою игру. Также он прокомментировал жалобы игроков «Тре крунур» на судейство.

«Судьи убивали нас всю игру с Россией, они все – первая звезда матча» Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист не скрывал эмоций, говоря о судействе в игре с Россией на Кубке Первого канала.

«Жаловаться на судейство на таком уровне – это удел слабых. Пусть жалуются, результат на табло. Вчера были полные трибуны и такой ажиотаж… Идёт подготовка к Олимпийским играм, и все дёргают ребят. Может быть, они немножко переволновались. Не скажу, что Ковальчук с Шипачёвым остались в тени, они просто не забили. Было волнение, был полный дворец. С самого начала было видно, что команда немножко волновалась. Я считаю, что после первого периода команда нашла свою игру и все сыграли достойно. Могу только поздравить ребят с победой!» — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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