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Витолиньш: отсутствие игроков НХЛ не повлияет на рисунок игры канадцев

Хоккей

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от встречи со сборной Канады на Кубке Первого канала, которая пройдёт завтра, 16 декабря, в Москве.

«Жалею ли я, что мы не сыграем с корейцами на этом турнире? Ну почему же? Мне кажется, что канадцы не слабее. С Канадой будет большой матч, независимо от того, есть ли у них игроки из НХЛ или нет. Их отсутствие не повлияет на рисунок игры, который у этой сборной всё равно остаётся прежним, плюс ко всему тренерский штаб у них из Северной Америки и с серьёзным опытом в НХЛ», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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