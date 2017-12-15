Витолиньш: отсутствие игроков НХЛ не повлияет на рисунок игры канадцев

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от встречи со сборной Канады на Кубке Первого канала, которая пройдёт завтра, 16 декабря, в Москве.



«Жалею ли я, что мы не сыграем с корейцами на этом турнире? Ну почему же? Мне кажется, что канадцы не слабее. С Канадой будет большой матч, независимо от того, есть ли у них игроки из НХЛ или нет. Их отсутствие не повлияет на рисунок игры, который у этой сборной всё равно остаётся прежним, плюс ко всему тренерский штаб у них из Северной Америки и с серьёзным опытом в НХЛ», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.