Поляков — об удалении Лункдвиста: линейные судьи приняли верное решение

Руководитель Судейского учебно-методического центра ФХР, член судейского комитета ИИХФ, бывший руководитель департамента судейства КХЛ Александр Поляков прокомментировал работу линейных арбитров в матче Кубка Первого канала Швеция – Россия. После матча Кубка Первого канала Швеция – Россия нападающий «Тре крунур» Джоэль Лундквист остался недоволен судейством, в частности работой лайнсменов на вбрасывании. Шведский нападающий был удалён за восемь секунд до конца матча за нарушение процедуры проведения вбрасывания.

«Судьи убивали нас всю игру с Россией, они все – первая звезда матча» Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист не скрывал эмоций, говоря о судействе в игре с Россией на Кубке Первого канала.

«В связи с введением изменений в процедуру вбрасывания усилились требования по соблюдению правил их проведения. А именно:

1. Атакующая команда должна занять свои позиции на вбрасывании первой.

2. Затем свои позиции занимает защищающаяся команда.

3. Защищающийся игрок должен поставить свою клюшку в белый сегмент точки вбрасывания.

4. После этого атакующий игрок ставит свою клюшку в белый сегмент точки вбрасывания и линейный судья бросает шайбу.

В игровом эпизоде за восемь секунд до конца матча, когда хоккеисты были готовы разыграть шайбу на вбрасывании в зоне сборной России, игрок команды Швеции въехал в круг вбрасывания, что привело к замене на точке шведского игрока. Повторный розыгрыш привёл к тому, что российский игрок поставил свою клюшку на лёд, а шведский игрок не сделал это и сразу сыграл в шайбу, сблокировав одновременно клюшку соперника. Повторное нарушение процедуры вбрасывания привело к наложению малого штрафа за задержку игры. Можно отметить, что в течение всего матча линейные судьи могли ещё раньше наложить подобного рода штрафы на обе команды за нарушение процедуры вбрасывания, но не сделали этого. Таким образом, они не выполнили последовательность рекомендуемых действий и обязанностей по процедуре вбрасывания", — сказал Поляков.

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