Шалунов: надеюсь, матч с Канадой будет попроще, чем на МЧМ в Уфе

Нападающий сборной России Максим Шалунов рассказал о подготовке к матчу с командой Канады на Кубке Первого канала. Встреча состоится 16 декабря, начало в 17:00 мск.



«Знарку виднее, с кем мне играть. У нас такая команда, так что со всеми приятно выходить на лёд. Не знаю, в чём особенность игры с Ковальчуком. Думаю, всё будет нормально. Это лучший бомбардир КХЛ! Сдвоенным центром с Григоренко играть даже удобнее, он может и подстраховать, и на точке сыграть. Занятия с Жамновым над вбрасываниями нам помогают, переходят на игру. Надеюсь, что к Олимпиаде Шумаков присоединится к первой сборной, и мы сыграем вместе.



Канадцы – это канадцы. В любом случае. Все ждут этого матча. Вокруг ажиотаж. И ребята это понимают прекрасно. Надо выигрывать. Чем эти канадцы отличаются от тех, кто выступает в Северной Америке? Нет Кросби, разве что. Последний раз играл с канадцами на МЧМ в Уфе. Помню, что выиграли, а Валера Ничушкин забил победный гол. Вовремя его в состав поставили. Хорошая была игра, но, надеюсь, теперь будет попроще», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.

Видео интервью Шалунова можно посмотреть также на «Чемпионате».