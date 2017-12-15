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Сборная Финляндии уверенно обыграла Южную Корею на Кубке Первого канала

Хоккей

Сборная Финляндии одержала уверенную победу в матче с командой Южной Кореи на Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Ки Сун Ким вывел корейцев вперёд в середине первого периода, но тут же Сакари Маннинен сравнял счёт. В концовке игрового отрезка Петри Контиола вывел финнов вперёд, а Юрки Йокипакка увеличил преимущество. Окончательный результат в начале третьего периода установил Юусо Иконен.

В первом матче турнира Финляндия уступила сборной Чехии со счётом 2:3 ОТ, а Южная Корея проиграла команде Канады со счётом 2:4.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Еврохоккейтур
15 декабря 2017, пятница. 15:00 МСК
Финляндия
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Южная Корея
0:1 – Ким (Ким) – 10:11 (5x5), 1:1 – Маннинен (Риикола, Лаюнен) – 10:37 (5x5), 2:1 – Контиола (Анттила) – 17:23 (5x5), 3:1 – Йокипакка (Руохомаа, Иконен) – 18:31 (5x5), 4:1 – Иконен (Руохомаа) – 41:07 (5x5)
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