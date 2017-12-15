Сборная Финляндии уверенно обыграла Южную Корею на Кубке Первого канала

Сборная Финляндии одержала уверенную победу в матче с командой Южной Кореи на Кубке Первого канала. Встреча завершилась со счётом 4:1.



Ки Сун Ким вывел корейцев вперёд в середине первого периода, но тут же Сакари Маннинен сравнял счёт. В концовке игрового отрезка Петри Контиола вывел финнов вперёд, а Юрки Йокипакка увеличил преимущество. Окончательный результат в начале третьего периода установил Юусо Иконен.

В первом матче турнира Финляндия уступила сборной Чехии со счётом 2:3 ОТ, а Южная Корея проиграла команде Канады со счётом 2:4.

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