Рямё: сборная Южной Кореи не доставила мне много проблем, я был готов к этому

Вратарь сборной Финляндии Карри Рямё прокомментировал победу в матче с командой Южной Кореи на Кубке Первого канала (4:1).

«Мне доставили не слишком много проблем. Игровая практика была разве что при нашей игре в меньшинстве. Южная Корея – новая страна на хоккейной карте. Думаю, они будут прибавлять из года в год, работать над своей игрой. Я был готов к такому положению дел, это сложно в том плане, что нужно постоянно быть в форме, не расслабляться и сохранять кондиции. Кубок Первого канала имеет важное значение в плане подготовки. Плюс он проходит перед рождественскими и новогодними праздниками, что тоже добавляет турниру антуража. Мы готовимся к каждой игре, будем настраиваться и на Россию, стараться обыграть её. Знаем, что у России хватает звёздных игроков в составе», — сказал Рямё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.