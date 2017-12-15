Контиола: игра была немного в одну сторону, но сборная Кореи играет с душой

Нападающий сборной Финляндии Петри Контиола прокомментировал победу в матче с командой Южной Кореи на Кубке Первого канала со счётом 4:1.

«Мы провели хороший матч. Были активными с самого начала и полностью контролировали игру в первом периоде. К удивлению, мы пропустили первыми. Хорошо, что мы смогли отыграться уже в следующей смене и вернуться к своей игре.

Хорошо известно, что сборная Кореи играет с душой. Они блокируют много бросков, самоотверженно обороняются перед своими воротами. Их голкипер хорошо сыграл, но в целом соперник показал то, что мы ожидали.

Игра была немного в одну сторону. Мы действовали активно и оказывали большое давление на их защиту. В результате они спешили, и мы могли контролировать игру и атаковать», — цитирует Контиолу Jatkoaika.