Секач: удивило большое число зрителей на игре Чехии с Канадой, это круто

Нападающий сборной Чехии Иржи Секач прокомментировал победу в матче со сборной Канады (4:1) на Кубке Первого канала и поделился впечатлением об атмосфере на арене.

«Встречались равные команды, поэтому получилась очень тяжёлая игра, которая держала всех в напряжении до самой последней минуты. Мы хорошо играли в обороне, сумели реализовать большинство в третьем периоде и сохранили концентрацию до конца матча, что и предопределило результат. Теперь нужно подготовиться к игре со сборной Швеции и достойно завершить турнир.

Что касается атмосферы на турнире, то в Москве просто здорово, мне очень нравится играть в России. Удивило, что сегодня было так много зрителей на игре. Это круто», — сказал Секач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.