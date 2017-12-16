Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Баффало» в овертайме уступил «Каролине», несмотря на хет-трик Айкела

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «Каролины» отличились Джастин Уильямс (31-я минута), Джордан Стаал (44), Дерек Райан (45) и Элиас Линдхольм (47). У «Баффало» хет-трик оформил Джек Айкел, отличившийся на 31-й и дважды на 50-й минутах. Ещё одну шайбу забросил Джейк Маккейб (42). Победу «Харрикейнз» принёс точный бросок Джейккоба Слэвина на 3-й минуте овертайма. Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 15 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
4 : 5
0:0, 1:1, 3:3, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс (Стаал, Макгинн) – 30:16 (5x5), 1:1 – Айкел (Маккейб, Кейн) – 30:46 (5x5), 2:1 – Маккейб (Кейн, Айкел) – 41:20 (5x5), 2:2 – Стаал (Слэвин, Уильямс) – 43:00 (5x5), 2:3 – Райан (Песке) – 44:03 (5x5), 2:4 – Линдхольм (Райан, Ахо) – 46:57 (5x5), 3:4 – Айкел (Маккейб, Окпосо) – 49:24 (5x5), 4:4 – Айкел (Кейн) – 49:34 (5x5), 4:5 – Слэвин (Линдхольм, Ахо) – 62:15 (3x3)

Видео победного гола Слэвина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Дайте шанс Якупову! Советы тем, кто плохо начал сезон в НХЛ
Треть чемпионата позади, но время ещё есть. Куда бежать и что делать?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент