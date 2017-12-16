«Баффало» в овертайме уступил «Каролине», несмотря на хет-трик Айкела

«Каролина Харрикейнз» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «КиБэнк-центр» в Баффало и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время в составе «Каролины» отличились Джастин Уильямс (31-я минута), Джордан Стаал (44), Дерек Райан (45) и Элиас Линдхольм (47). У «Баффало» хет-трик оформил Джек Айкел, отличившийся на 31-й и дважды на 50-й минутах. Ещё одну шайбу забросил Джейк Маккейб (42). Победу «Харрикейнз» принёс точный бросок Джейккоба Слэвина на 3-й минуте овертайма. Защитник «Сэйбрз» Виктор Антипин провёл на льду 15 минут.

Видео победного гола Слэвина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».