«Ванкувер» с Голдобиным и Бурмистровым дожал «Сан-Хосе» в овертайме

«Ванкувер Кэнакс» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Сан-Хосе» дважды отличился Брент Бёрнс (11-я и 55-я минуты), ещё один гол забил Маркус Сёренсен (19). У «Ванкувера» две шайбы забросил Маркус Гранлунд (1, 15), ещё одну — Брок Бисер (32). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Сэма Ганье за 26 секунд до окончания овертайма.

Братья-нападающие «Сан-Хосе» Хенрик и Даниэль Седины отдали по 3 результативные передачи. Российские форварды «Ванкувера» Николай Голдобин и Александр Бурмистров провели на льду 11 минут 12 секунд и 12 минут 51 секунду соответственно.