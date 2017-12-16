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«Ванкувер» с Голдобиным и Бурмистровым дожал «Сан-Хосе» в овертайме

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Сан-Хосе» дважды отличился Брент Бёрнс (11-я и 55-я минуты), ещё один гол забил Маркус Сёренсен (19). У «Ванкувера» две шайбы забросил Маркус Гранлунд (1, 15), ещё одну — Брок Бисер (32). Победу «Кэнакс» принёс точный бросок Сэма Ганье за 26 секунд до окончания овертайма.

Братья-нападающие «Сан-Хосе» Хенрик и Даниэль Седины отдали по 3 результативные передачи. Российские форварды «Ванкувера» Николай Голдобин и Александр Бурмистров провели на льду 11 минут 12 секунд и 12 минут 51 секунду соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2017, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
4 : 3
2:1, 1:1, 0:1, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Гранлунд (Седин, Седин) – 00:44 (5x4), 1:1 – Бёрнс (Кутюр, Павелски) – 10:45 (5x4), 2:1 – Гранлунд (Седин, Седин) – 14:27 (5x5), 3:1 – Бисер (Седин, Седин) – 31:56 (5x4), 3:2 – Сёренсен (Браун, Хансен) – 38:16 (5x5), 3:3 – Бёрнс (Уорд) – 54:11 (5x5), 4:3 – Ганье (Эдлер, Маркстрём) – 64:34 (3x3)
Седины стали первыми братьями в истории НХЛ, набравшими по 1000 очков
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