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История матчей сборных России и Канады в рамках российского этапа Евротура

Хоккей

Сегодня, 16 декабря, сборная России проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала, встретившись с Канадой. Игра начнётся в 17:00 мск.

Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура 5 раз. Россияне выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

ДатаТурнирМатчСчёт
19.12.1992
16.12.1995
1996 год
1998 год
16.12.1999		Приз «Известий»
Приз «Известий»
Приз «Известий»
Кубок «Балтики»
Кубок «Балтики»		Россия 1 — Канада
Россия — Канада
Россия — Канада
Россия — Канада
Россия — Канада		4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
2:2 (1:1, 0:1, 1:0)
6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
8:2 (2:1, 4:0, 2:1)
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