История матчей сборных России и Канады в рамках российского этапа Евротура

Сегодня, 16 декабря, сборная России проведёт свой второй матч на Кубке Первого канала, встретившись с Канадой. Игра начнётся в 17:00 мск.



Сборные России и Канады встречались между собой в рамках российского этапа Еврохоккейтура 5 раз. Россияне выиграли четыре игры, один матч завершился ничьей. Самая крупная победа России — 8:2.



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Дата Турнир Матч Счёт 19.12.1992

16.12.1995

1996 год

1998 год

16.12.1999 Приз «Известий»

Приз «Известий»

Приз «Известий»

Кубок «Балтики»

Кубок «Балтики» Россия 1 — Канада

Россия — Канада

Россия — Канада

Россия — Канада

Россия — Канада 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

2:2 (1:1, 0:1, 1:0)

6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

8:2 (2:1, 4:0, 2:1)