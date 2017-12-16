Иван Лекомцев подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Иван Лекомцев, недавно покинувший «Югру», подписал контракт с ярославским «Локомотивом». Соглашение подписано на два года и является односторонним.



В КХЛ Лекомцев выступает с самого первого сезона. 32-летний защитник известен своими выступлениями за «Ладу», «Югру». «Атлант», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Нефтехимик».



32-летний игрок в этом сезоне провёл 30 матчей за «Югру» и набрал 11 (4+7) очков за результативность при показателе полезности "-19".



Всего защитник провёл 407 игр в КХЛ, в которых набрал 88 (23+65) очков за результативность при показателе полезности "-35".



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Иван Лекомцев продолжит карьеру в «Локомотиве»