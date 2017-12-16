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Исхаков: полуфиналы – ахиллесова пята юниорской сборной России

Хоккей

Нападающий юниорской сборной России U18 Руслан Исхаков подвел итоги Мирового кубка вызова, где российская команда заняла четвёртое место.

«Чего не хватило команде на турнире? Чего-то в полуфинале. Полуфиналы – наша ахиллесова пята. Вот и в матче с Чехией раз не собрались, как следует, с первого периода. Мы постоянно играем от соперника, в зависимости от того, как он начнет. А тут провалили первый период, во втором и третьем начали действовать лучше, но, видимо, было уже поздно», — цитирует Исхакова официальный сайт ФХР.

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