Исхаков: полуфиналы – ахиллесова пята юниорской сборной России

Нападающий юниорской сборной России U18 Руслан Исхаков подвел итоги Мирового кубка вызова, где российская команда заняла четвёртое место.



«Чего не хватило команде на турнире? Чего-то в полуфинале. Полуфиналы – наша ахиллесова пята. Вот и в матче с Чехией раз не собрались, как следует, с первого периода. Мы постоянно играем от соперника, в зависимости от того, как он начнет. А тут провалили первый период, во втором и третьем начали действовать лучше, но, видимо, было уже поздно», — цитирует Исхакова официальный сайт ФХР.

Российские юниоры проиграли американцам в полуфинале Мирового кубка вызова