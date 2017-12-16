Знарок: если Шипачёв виноват в удалении, это очень нехорошо с его стороны

Главный тренер сборной Олег Знарок прокомментировал матч-штраф Вадима Шипачёва в матче с Канадой на Кубке Первого канала (2:0).

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«Не могу комментировать удаление Шипачёва, не видел. Если он виноват, это очень нехорошо с его стороны. Так нельзя играть, при игре «5 на 4» особенно.



Большинство наше пока не готово, мало времени было. В большинстве нужно мастерство. Отсутствие Шипачёва ни при чём», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть также на «Чемпионате».