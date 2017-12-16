Сборная России U17 уступила США и заняла второе место на Турнире четырёх наций

Сборная России U17 уступила сверстникам из США на Турнире четырёх наций, который прошёл в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась по буллитам со счётом 1:2.



К очной встрече команды подошли, имея в активе по две победы. Американцы также одержали итоговую победу на турнире. Ранее россияне обыграли Швейцарию — 6:0 и Словакию со счётом 7:0. Сборная США разгромила словаков со счётом 12:0, а швейцарцев — 7:2.



Третье место на турнире заняла команда Словакии, которая в последнем матче справилась со Швейцарией со счётом 3:2 ОТ.

Сборная России U17 разгромила Словакию на Турнире четырёх наций