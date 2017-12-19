Дуайер: сойтись лицом к лицу со СКА почётно — они проводят отличный сезон

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями перед матчем с петербургским СКА.



«СКА проводит отличный сезон, и для нас почётно сойтись с такой командой лицом к лицу. Конечно, это серьёзный вызов, ведь оппонент обладает не только высококлассной атакой, но и очень глубоким составом, в котором каждый игрок представляет собой угрозу.



Сыграет ли сегодня Парфеевец? У нас по-прежнему есть проблемы в атаке, так что мы хотим попробовать этого нападающего в ближайшей паре матчей. Дебют Макса состоится в поединке с сильнейшей командой КХЛ, что ж, тем лучше: он сможет показать, чего по-настоящему стоит», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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