Форвард «Адмирала» Саюстов дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Адмирал» — «Амур».



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Адмирала» Дмитрия Саюстова наказание по Правилу 539 б, в (Подножка) «Руководства по судейству сезона 2017/18» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.10. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Также был рассмотрен эпизод матча «Слован» — «Барыс».



На основании представленных материалов принято решение отменить наложенное на нападающего астанинцев Антона Сагадеева наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/18» – Малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – п.1.3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ.