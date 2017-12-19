ЦСКА вышел на матч с «Трактором» без 10 игроков сборной России

Московский ЦСКА вышел на матч с «Трактором» без десяти хоккеистов, которые в составе сборной России принимали участие в Кубке Первого канала. Команда Олега Знарка выиграла домашний этап Еврохоккейтура.
Игру с челябинским клубом пропускают голкипер Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Алексей Марченко и Никита Нестеров, нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин и Максим Шалунов.
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