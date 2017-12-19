Окулов: без разницы, кто играет, ЦСКА всё равно спуска не дадут

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал победу над «Трактором» (3:1).



«Хорошая пауза была, дали отдохнуть. Много ребят было в сборной, но всё равно продуктивно поработали. Нас на тренировках было 8-10 человек, но мы занимались в прежнем режиме. С «Трактором» хорошо отыграли, хотя было нелегко. Евротур удался на славу.



Только утром узнал, что 10 игроков сборной сегодня не в составе. Но ЦСКА всё равно не дадут спуска, без разницы кто играет. Ребята из «Звезды» хорошо смотрелись. Мы выиграли этот матч и идём дальше.



У Светлакова и Кузьменко хоккей отличается от того, как играют Шумаков и Шалунов. Но со всеми играть приятно, не вижу разницы, с кем выходить в звене. Все отдадут пас, все подстрахуют. Я доволен играть с любым партнёром в этой команде», — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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