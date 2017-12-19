В. Козлов: у Мозякина было много моментов, он умеет забивать больше

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского “Металлурга” Виктор Козлов подвёл итоги матча с “Витязем”, в котором его команда проиграла со счётом 2:1 Б.



“Обидное поражение. Мы должны уметь играть правильно, ведя в счёте всю игру. Не обнадёживает, что этот матч случился после паузы. Ребята тренировались неделю, семеро игроков у нас были в сборных, они немного подустали. Есть над чем задуматься и над чем поработать.



Мы брали Вольски под первое звено. Мозякин выступил сегодня хорошо. Сегодня у него было много моментов, но раньше они заходили, сейчас пока не заходят. Сергей показал, что он в неплохой форме. Он умеет больше забивать и правильно реализовывать моменты, которые создаёт.



Ждать ли усиления? Не знаю, пока нас всё устраивает. У нас есть хорошие нападающие. Коварж и без Мозякина играл с хорошими партнёрами. Ищем лучшие сочетания. Всегда хочется максимум выжать из игроков и сочетаний”, — передаёт слова Козлова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Гол Мозякина не спас «Металлург» от поражения в игре с «Витязем»