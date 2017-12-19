Афиногенов: сломанное табло приободрило «Витязь», помогло нам собраться

Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1 Б).



«Я думаю, что второй и третий период мы неплохо провели. В первом тоже были моменты. Мы отыграли одинаково все три отрезка. «Металлург» — это очень хорошая команда, в ней есть исполнители. Думаю, что победа над ней придаст нам уверенности. Нам нужна искра, и мы её сегодня получили. Надеемся перенести её на следующий матч. Мы в каждой игре боремся за плей-офф. Не собираемся сдаваться и будем бороться до конца.



Насколько было необычно играть со сломанным табло? Когда оно вышло из строя, мы посмотрели на него, и оно показывало, что у нас оставалась 21 минута, а мы проигрывали. Нам это на руку было, мы приободрились! Может быть, в каком-то плане это помогло нам собраться. Мы вышли и забили в большинстве. Дотерпели в овертайме, ребята пластались, когда играли «3 на 4». Очень хорошо сыграл Сапрыкин. Ну и затем мы выиграли по буллитам.



Кошечкину тоже было непросто забить. Можно сказать, что сегодня была игра голкиперов: и Кошечкин здорово сыграл, и Сапрыкин. Но в конце Сапрыкин его переиграл.



Что произошло, когда Тимкин ударил Катичева? Мне кажется, что в первом периоде Катичев хорошо встретил Евгения, он жаждал момента отомстить и сыграл не по правилам. А Катичев здорово в первом периоде принял его по правилам. Болельщикам хочется сказать спасибо за то, что приходят и поддерживают нас. Поздравляю с наступающим Новым годом!» — передаёт слова Афиногенова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин

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