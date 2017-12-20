39 сейвов Лундквиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Анахайм»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» дублем отличился Пол Кэри (20-я и 34-я минуты), по одному голу забили Кевин Хейз (21) и Михаэль Грабнер (57). За «Анахайм» шайбу забросил Ондржей Каше (55). Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 39 бросков по своим воротам. Нападающий Павел Бучневич провёл на льду чуть более 13 минут.

Это третья подряд победа «Рейнджерс» и третье кряду поражение «Дакс».