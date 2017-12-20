«Детройт» забросил шесть шайб «Айлендерс», «Миннесота» — «Оттаве»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3. В составе «Детройта» отличились Мартин Фрк (10-я минута), Густав Нюквист (17), Энтони Манта (36), Тревор Дейли (51), Майк Грин (55) и Люк Гленденинг (60). За «Айлендерс» голы забили Андерс Ли (7), Райан Пулок (23) и Джош Бейли (33).

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 4:6. В составе победителей дублем отличился Эрик Стаал (12, 57), ещё по одной шайбе забросили Крис Стюарт (31), Микко Койву (40), Нейт Проссер (42) и Юнас Бродин (45). За «Оттаву» два гола забил Эрик Карлссон (3, 22), ещё по одному — Жан-Габриэль Пажо (26) и Дерек Брассар (59).