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«Детройт» забросил шесть шайб «Айлендерс», «Миннесота» — «Оттаве»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:3. В составе «Детройта» отличились Мартин Фрк (10-я минута), Густав Нюквист (17), Энтони Манта (36), Тревор Дейли (51), Майк Грин (55) и Люк Гленденинг (60). За «Айлендерс» голы забили Андерс Ли (7), Райан Пулок (23) и Джош Бейли (33).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 6
1:2, 2:1, 0:3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Ли (Таварес, Бейли) – 06:32 (5x5), 1:1 – Фрк (Эрикссон, Ларкин) – 09:33 (5x5), 1:2 – Нюквист (Зеттерберг, Татар) – 16:49 (5x4), 2:2 – Пулок (Эберле) – 22:03 (5x4), 3:2 – Бейли (Барзал, Таварес) – 32:59 (5x4), 3:3 – Манта (Зеттерберг) – 35:15 (5x5), 3:4 – Дейли (Зеттерберг, Ларкин) – 50:03 (5x5), 3:5 – Грин (Ларкин, Атанасиу) – 54:12 (5x5), 3:6 – Гленденинг (Декайзер, Нильсен) – 59:31 (en)

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» — 4:6. В составе победителей дублем отличился Эрик Стаал (12, 57), ещё по одной шайбе забросили Крис Стюарт (31), Микко Койву (40), Нейт Проссер (42) и Юнас Бродин (45). За «Оттаву» два гола забил Эрик Карлссон (3, 22), ещё по одному — Жан-Габриэль Пажо (26) и Дерек Брассар (59).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 6
1:1, 2:2, 1:3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Карлссон (Брассар, Дзингел) – 02:08 (5x5), 1:1 – Стаал (Сутер, Койл) – 11:11 (5x5), 2:1 – Карлссон (Стоун, Хоффман) – 21:08 (5x4), 3:1 – Пажо (Пайят, Томпсон) – 25:44 (5x5), 3:2 – Стюарт (Эрикссон Эк, Проссер) – 30:19 (5x5), 3:3 – Койву (Сутер, Дамба) – 39:05 (5x5), 3:4 – Проссер – 41:48 (5x5), 3:5 – Бродин (Стаал) – 44:57 (5x5), 3:6 – Стаал (Нидеррайтер, Койл) – 56:39 (5x4), 4:6 – Брассар (Стоун, Хоффман) – 58:34 (6x4)
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