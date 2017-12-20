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Антон Худобин признан лучшим игроком матча с «Баффало»

Хоккей

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

Вратарь «мишек» Антон Худобин признан лучшим игроком встречи. Он отразил все 36 бросков и оформил первый «сухарь» в сезоне. Всего в 13 матчах он одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,45.

Второй звездой стал Джейк Дебраск, который забил победный гол, третьей – Брэд Маршан, не набравший очков.

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