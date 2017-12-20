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11:00 Мск
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Антон Худобин признан второй звездой дня в НХЛ

Хоккей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня, в котором состоялось девять матчей.

Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер, который впервые в карьере набрал 4 (1+3) очка, а его команда разгромила «Каролину Харрикейнз» со счётом 8:1.

Второй звездой стал вратарь «Бостон Брюинз» Антон Худобин, который отразил 36 бросков в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:0) и впервые в сезоне сыграл на ноль.

Замыкает тройку нападающий «Ванкувер Кэнакс» Томас Ванек, который оформил 10-й хет-трик в карьере и набрал 4 (3+1) очка в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:7).

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