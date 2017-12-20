Капитан команды Ночной лиги: спонсоров у нас нет, они подрывают дисциплину

Александр Фальш, капитан «Белого Шквала», команды второй группы московской «Лиги Надежды» в Ночной лиге, рассказал о задачах команды и объяснил, почему команда обходится без спонсоров.

«Если не ошибаюсь, команда была создана в 2009-м, года два назад состав подвергся серьёзным изменениям — обновился процентов на 80. До этого команда выступала не только в Ночной, но и в других лигах. Сейчас – только в Ночной. Играем тут давно. Правда, был перерыв. Но в сезоне-2015/16 завоевали бронзовые медали в третьей группе «Лиги Надежды». В прошлом чемпионате выиграли Кубок третьей группы. И вот сейчас выступаем во второй. Мы поставили в этом сезоне задачу выиграть медали. Любого достоинства.



Спонсоров у нас нет и не было. Всё держится на энтузиазме игроков. Финансовое обеспечение команды лежит на них полностью. Это не принципиальная позиция. Но для нашего клуба важно, чтобы игроки имели мотивацию посещать те же тренировки. Потому что если за лёд для занятий платит спонсор, люди могут на них ходить, а могут — не ходить. Считаю, это в определённой мере подрывает дисциплину. Когда платишь сам – ответственность возрастает. Ты понимаешь, для чего это делаешь. В нашей команде играют разные люди. Процентов у 30 свой бизнес. У кого-то фитнес-клуб, у кого-то – сервисный центр по ремонту автомобилей. Есть ветеринар. Всех не перечислить», — приводятся слова Фальша на официальном сайте лиги.