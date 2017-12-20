Карпентер: по непонятной причине «Куньлунь» отошёл от своей системы

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Торпедо» (0:2).



«Мы начали игру неплохо. Сыграли в первом периоде достаточно хорошо. И в начале второго тоже прошло всё активно. Но после этого, по непонятной пока для меня причине, мы отошли от нашей системы, над которой мы работали в те 10 дней паузы. И мы, отойдя от нашей тактики игры, позволили сопернику взять игру под свой контроль. И в конце концов это сказалось на результате.



Брюле? Надеемся, что он будет готов к следующей игре. Был шанс, что он выйдет сегодня, но мы не стали им рисковать. Завтра он уже начнёт тренироваться», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Торпедо» одолело «Куньлунь», добившись четвёртой победы подряд