Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Карпентер: по непонятной причине «Куньлунь» отошёл от своей системы

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера «Куньлунь Ред Стар» Бобби Карпентер подвёл итоги встречи с «Торпедо» (0:2).

«Мы начали игру неплохо. Сыграли в первом периоде достаточно хорошо. И в начале второго тоже прошло всё активно. Но после этого, по непонятной пока для меня причине, мы отошли от нашей системы, над которой мы работали в те 10 дней паузы. И мы, отойдя от нашей тактики игры, позволили сопернику взять игру под свой контроль. И в конце концов это сказалось на результате.

Брюле? Надеемся, что он будет готов к следующей игре. Был шанс, что он выйдет сегодня, но мы не стали им рисковать. Завтра он уже начнёт тренироваться», — передаёт слова Карпентера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Торпедо» одолело «Куньлунь», добившись четвёртой победы подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент