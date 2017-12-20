Панов: нужно стараться сохранить репутацию и хоть чуть-чуть подняться со дна

Капитан ханты-мансийской «Югры» Константин Панов прокомментировал выездное поражение своей команды от новосибирской «Сибири» (1:6).



«Нужно было биться до конца, но второй период мы просто провалили. «Сибирь» создала четыре контратаки, забила четыре гола. После этого было очень трудно вернуться обратно в игру. Необходимо сделать выводы и двигаться дальше. Осталось не так много матчей, поэтому надо за каждую игру цепляться, чтобы хоть немного исправить положение. Конечно, в начале матча нам нужно было забивать, потому что было большинство пять на три. Увы, спецбригада большинства не сработала. Не выполнили ту тактику, о которой говорили тренеры перед матчем, было много сквозных проходов крайних нападающих соперника, причём даже тогда, когда мы играли в численном преимуществе.



Проскурякову, конечно, обидно так много пропускать. Коэффициент у вратаря портится, у полевых игроков – статистика. Работать должна вся команда, все должны работать единым кулаком, так что в поражении виноваты все. Выделять, говорить про ошибки было бы неправильно. Незабитый буллит Савинайнена мы не обсуждали. Штрафной бросок – это профессиональная вещь, которую хоккеист, исполняющий буллит, должен уметь делать, должен знать, что он будет делать. Мне показалось, что шайба просто сошла у него с крюка, прыгнула из-за неровности на льду. Расстраиваться из-за подобных эпизодов нельзя, надо играть все 60 минут.



Что мы думаем о рейтинге КХЛ, из-за которого «Югра» может лишиться своего места в лиге? Мы не имеем права это обсуждать, это не наша работа. Как там решили, мы не знаем. Наша задача – в оставшихся матчах выходить и играть как можно лучше, набирать очки по крупинке, чтобы немного подняться, да и свою репутацию сохранить. Будет очень обидно, если всё сложиться негативно. Мы будем стараться сделать всё, что в наших силах», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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