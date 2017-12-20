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Емелин: матч с «Сибирью» проиграл я

Хоккей

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (1:6).

«Поздравляю новосибирцев с победой, сегодня во втором периоде всё было просто без вариантов. Вину за поражение возьму на себя, игру проиграл я. Почему не заменили вратаря после стольких пропущенных шайб?

У нас сменщиком был молодой парень, мы не стали его подставлять, поэтому играл один Проскуряков», — передаёт слова Емелина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Напомним, что «Югра» занимает последнее место в таблице лиги, набрав 33 очка после 43 матчей.

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