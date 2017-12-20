«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс», Ежов отразил все 30 бросков

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» одержал уверенную победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:0. Зинэтула Билялетдинов проиграл Андрею Назарову второй раз в сезоне.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Деннис Эверберг и Дэн Секстон, оформивший дубль. Игру на ноль оформил голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов, отразивший все 30 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»