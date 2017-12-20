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«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс», Ежов отразил все 30 бросков

Хоккей

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» одержал уверенную победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 3:0. Зинэтула Билялетдинов проиграл Андрею Назарову второй раз в сезоне.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Деннис Эверберг и Дэн Секстон, оформивший дубль. Игру на ноль оформил голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов, отразивший все 30 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Эверберг (Шарипзянов) – 05:36 (5x5), 2:0 – Секстон (Нестрашил) – 32:18 (5x5), 3:0 – Секстон (Нестрашил, Густафссон) – 56:22 (5x4)

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