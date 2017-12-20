В. Воробьёв: Варнаков, Терещенко и Карсумс должны сыграть в Магнитогорске

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв дал комментарий по матчу с «Барысом», в котором бело-голубые победили со счётом 5:3.



«Матч был хороший, трудный, боевой. Мы долго не играли — девять дней. Немножко не хватало концентрации. У нас было огромное желание. Мы допускали ошибки, но, к счастью, вратарь их исправлял. Ребята молодцы, дотерпели и забили нужный гол в нужное время.



Мы разобрали «Барыс» прекрасно понимали, как он играет. Сегодня мы старались делать помехи у ворот и больше использовать защитников. Ребята молодцы, нагружали и самоотверженно играли. Была хорошая помеха у ворот соперника, не упускали подборы и забили. Мы — команда, мы должны делать общее дело. Кто-то зарабатывает удаления, кто-то выходит в меньшинстве. Результат приходит общий.



Что думаю по моменту, когда ударили Игумнова? Я не могу ответить, обязательно посмотрим этот эпизод.



Думаю, что Варнаков, Терещенко и Карсумс, скорее всего, сыграют в Магнитогорске. Они на подходе, восстанавливаются.



Сегодня день работников органов государственной безопасности? Хотелось, конечно, сделать подарок людям, которые это заслужили. Сегодня особенный день, мы настраивали команду именно на победу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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