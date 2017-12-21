Шолохов: перед игрой с Данией были мысли, что до МЧМ сборную покинут 5 человек

Нападающий молодёжной сборной России Марсель Шолохов поделился впечатлениями от победы над командой Дании (5:2) в контрольном матче. Нападающий отметился заброшенной шайбой.

«Конечно, перед игрой были мысли о том, что до чемпионата мира сборную покинут пять человек, но на льду перестаёшь об этом думать. Остаётся только желание победить. В третьем периоде из-за своих ошибок позволили сопернику сравнять счет, и хорошо, что удалось быстро забросить третью шайбу — стало полегче. Всё-таки игровой практики не было с начала декабря, но войти в ритм удалось почти сразу. Видимо, сказалось, что в ходе тренировочной работы проводили двусторонки» — цитирует игрока официальный сайт ФХР.