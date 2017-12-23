Гол и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (26-я минута) и Евгений Кузнецов (45). Россиянин также отметился голевой передачей. За «Аризону» голы забили Кристиан Дворак (42) и Кристиан Фишер (59). Победу «Койотс» принёс точный бросок Клейтона Келлера на 5-й минуте овертайме.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 21 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 24 минуты 29 секунд. Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в четыре матча. «Койотс» прервали серию из семи поражений.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».