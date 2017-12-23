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Гол и передача Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши (26-я минута) и Евгений Кузнецов (45). Россиянин также отметился голевой передачей. За «Аризону» голы забили Кристиан Дворак (42) и Кристиан Фишер (59). Победу «Койотс» принёс точный бросок Клейтона Келлера на 5-й минуте овертайме.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту 21 секунду, защитник Дмитрий Орлов — 24 минуты 29 секунд. Победная серия «Кэпиталз» прервалась на отметке в четыре матча. «Койотс» прервали серию из семи поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2017, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2
0:0, 0:1, 2:1, 1:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Врана, Кузнецов) – 25:40 (5x5), 1:1 – Дворак (Голигоски, Чикран) – 41:28 (5x4), 1:2 – Кузнецов (Юус, Карлсон) – 44:32 (5x5), 2:2 – Фишер (Келлер, Демерс) – 58:59 (6x5), 3:2 – Келлер (Доми, Голигоски) – 64:33 (3x3)

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

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