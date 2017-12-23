Светлов: СКА «выкатывает» всех четырьмя пятёрками, конвейер производства очков

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился ожиданиями от матча московского «Динамо» и петербургского СКА.



«Перед Кубком Карьяла бело-голубые переживали кризис, их кубковые перспективы были поставлены под сомнение. Но команде удалось проявить „динамовский“ характер — и сегодня к армейской серии против СКА и ЦСКА она подходит на твёрдом шестом месте в конференции.



Мне показалось, перелом произошёл в ноябре с возвращением в строй Михаила Анисина, когда в его дебютной игре „Динамо“ в конце второго периода уступало „Сибири“ — 1:4, но победило — 6:4. Это был эффектный дебют. Анисин против Знарка? Думаю, игрок сегодня сделает всё возможное, чтобы напомнить о себе. Впрочем, главному тренеру СКА, наверное, лучше всех в лиге известны возможности форварда, без шайб которого четыре сезона назад „Динамо“ могло и не завоевать Кубок Гагарина.



Другое дело, что в последние сезоны СКА „выкатывает“ соперника всеми четырьмя пятёрками, и важным фактором станет то, выдержат ли это давление четыре звена бело-голубых. В предыдущем матче с „Барысом“, на мой взгляд, одна-две тройки „Динамо“ всё-таки проседали. Казахстанский клуб это простил, но нынешний СКА — конвейер по производству очков», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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