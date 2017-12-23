Хедман: с Наместниковым тяжело справиться, он забивает важнейшие голы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре нападающего Владислава Наместникова.



«Наместников готов играть на пятачке, не боится идти туда. Он готов играть в углах. С ним тяжело справиться. Он отлично чувствует игру, и у него получается забивать важнейшие голы. В прошлом году до травмы Стэмкоса они сыграли вместе около 15-20 матчей. Уже тогда было видно, что они хорошо понимают друг друга. Тренеры помнили об этом и в тренировочном лагере перед началом нынешнего сезона снова дали им шанс. Они замечательно играют, ведут команду за собой», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.

Стэмкос: Наместников готов оставаться в тени, и ему это нравится